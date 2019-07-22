Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, дождь с грозой, возможен туман, сообщают абхазские синоптики.
Из-за притока холодного воздуха с северо-запада во второй половине недели температура понизится на три-четыре градуса.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +18…+23°С, днем +24...+29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение на море от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.