Прогноз погоды в Абхазии на неделю

На предстоящей неделе в Абхазии ожидается неустойчивая погода, которую будут формировать североатлантический и южный циклоны.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, дождь с грозой, возможен туман, сообщают абхазские синоптики.

Из-за притока холодного воздуха с северо-запада во второй половине недели температура понизится на три-четыре градуса.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +18…+23°С, днем +24...+29°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение на море от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.