Всем по флагу: День государственного символа Абхазии отметили в музее Боевой Славы

О том, как отметили День государственного флага Абхазии в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, кто принимал участие в праздничном концерте и что говорили зрители, читайте в репортаже корреспондента Sputnik Абхазия.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Организаторы и гости торжества пребывали в хорошем настроении и с улыбкой поздравляли друг друга с важным для страны днем. Многие пришли в национальных костюмах.

Еще до начала концерта советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский поприветствовал премьер-министра Абхазии Валерия Бганба и сказал несколько поздравительных фраз на абхазском языке, что для него уже стало традицией. Министр культуры республики Эльвира Арсалия похвалила дипломата за успехи в изучении одного из наиболее сложных языков мира. И вправду, произношение Ясносокирского слов на абхазском стало четче и легче для восприятия.

На большом проекторе транслировался видеоролик с развевающимся на ветру флагом Абхазии на фоне закатного неба. Виртуальный государственный символ чуть позже заменил реальный государственный флаг, который занес почетный караул под четкие и громкие шаги. Все встали.

Вечер открыли молодые музыканты ансамбля "Адаул", которые опровергли едва ли не все законы физики своей игрой на национальных ударных инструментах – долях. Помимо ритмичных отбивок, они порадовали зрителей умением эффектно крутить барабаны на одном пальце над головой и перебрасывать их через себя, не прекращая играть.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт в День государственного флага Абхазии в Музее боевой славы

На экране появилось архивное видео интервью первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, где он говорил о праве абхазского народа обладать собственной государственной символикой.

"Ну, будет у Абхазии свой национальный флаг. Что в этом страшного, почему это кого-то должно обижать? Кому будет плохо, если на этой маленькой земле будет свой герб и будет звучать родная речь?" - задавался вопросом Ардзинба.

Зазвучал Государственный гимн Абхазии, и все снова встали. Минутой молчания почтили память павших защитников страны.

Слово взял советник президента Абхазии Владимир Зантария, который зачитал поздравительное письмо главы республики Рауля Хаджимба. В обращении, в частности, отмечалось, что Государственный флаг Абхазии занимает особое место в истории борьбы народа за свою независимость.

"Несмотря на крайне напряженную общественно-политическую ситуацию, 23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии, возглавляемый выдающимся национальным лидером Владиславом Ардзинба, своим судьбоносным решением утвердил Государственный флаг и Государственный герб Республики Абхазия. Это стало одним из наиболее значимых шагов на тернистом пути восстановления национальной государственности", - говорилось в обращение президента.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мадина Кварацхелия

На сцену актового зала музея Боевой Славы вышли популярные абхазские артисты Тимур Тания в дуэте с Маной, Мадина Кварацхелия, Саида Габниа, Хибла Мукба, Нана Черкезия, которые спели композиции на абхазском языке.

На все сто выложились начинающие танцоры ансамбля "Абаза". Под громкие аплодисменты девочки и мальчики в ярких сценических костюмах исполнили зажигательный и энергичный танец, после которого раздали зрителям флажки.

"За абхазский флаг проливали кровь наши сыновья и дочери. Он требует высокого уважения, и мы всегда должны гордо, высоко держать его над головой", - поделился гость мероприятия Хаир Кутарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Начинающие танцоры ансамбля "Абаза"

Современная символика Абхазии была учреждена 23 июля 1992 года Верховным Советом Абхазии. Флаг был создан по мотивам флага Республики горцев Северного Кавказа 1918 года, куда входила Абхазия, художником Валерием Гамгия.

Флаг Абхазии представляет собой полотнище с четырьмя зелеными и тремя белыми полосами, а также красным прямоугольником в левом верхнем углу. В нем расположена открытая рука, олицетворяющая абхазскую государственность (символ Абхазии, известный со времен Абхазского царства). Семь звезд, находящихся над ней, символизируют семь абхазских регионов (семь исторических областей, семь современных районов и семь городов).

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