"Отец" абхазского гимна: 70 лет Геннадию Аламиа

Поэт, общественный и политический деятель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Геннадий Аламиа сегодня отмечает 70-летие.

Из писательского села

Ни в одном селе Абхазии не родилось такое количество поэтов и писателей, как в Кутоле. Именно там 24 июля 1949 года появился на свет Геннадий Аламиа. Сельскую школу он окончил в 1966 году, затем, решив связать свою жизнь с литературой, уехал в Москву и поступил в Литературный институт имени Горького.

Получив образование в столице Советского Союза, Геннадий Аламиа вернулся в Абхазию, и в 1974 году был принят на работу заведующим отделом Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа.

"Мы с ним односельчане, с ним в одном классе учился мой младший брат. Еще в детстве он отличался глубоким мышлением, желанием познавать новое, и, конечно, Гена очень любил абхазскую литературу. Уже тогда было видно, что в нем есть какая-то божья искра, которая не могла не проявиться в будущем", - отметил литературовед Владимир Агрба.

После того, как Владимир Агрба окончил педагогический институт, его направили работать учителем в родное село Кутол, где он проработал два года.

"Позже, когда я узнал о том, что Гена стал писать стихи, понял, что он один из тех, кто может сказать свое собственное слово в абхазской литературе", - подчеркнул литературовед.

Рассказывая о значении произведений Геннадия Аламиа в национальной литературе, Владимир Агрба отметил, что переоценить их трудно. Поэт – автор многих произведений, как для взрослых, так и для детей.

"Гена - один из лучших абхазских поэтов. Очень радостным событием последнего времени стала поэма, написанная им на основе сюжета абхазского фольклора – Нартского эпоса. Когда Фонвизин написал комедию "Недоросль", ему сказали, чтобы больше не писал, так как произведение было написано на очень высоком уровне. Я тоже хочу сказать Гене, чтобы он больше не писал, так как эта поэма настолько глубока и объемна, в ней он сказал очень многое", - сказал Владимир Агрба.

"Перевод – это пересадка сердца"

Помимо написания собственных произведений, Геннадий Аламиа проявил себя как талантливый переводчик, он перевел на абхазский язык "Короля Лира" и "Юлия Цезаря" Шекспира, "Жизнь есть сон" Кальдерона, "Горе от ума" Грибоедова (эти произведения ставились на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба – ред.).

Кроме того, в марте 2019 года была анонсирована премьера спектакля "Ромео и Джульетта" по пьесе Шекспира в Абхазском драматическом театре, автор перевода на абхазский язык – Геннадий Аламиа.

Поэт признавался, что придает большое значение переводу "Ромео и Джульетты", так как важно сохранить замысел и автора, и режиссера, и художника-постановщика.

"Перевод – это пересадка сердца. В моем понимании нужно не просто переводить слова. Нужно грамотно это делать. Перевод должен передавать замысел писателя, режиссера, художника. Ну, а в руках такого режиссера, как Адгур Кове и художника Батала Джапуа перевод не зачахнет, а, наоборот, расцветет", – отмечал он ранее.

Постановка будет приурочена к юбилейному году. В 2019 году Абхазский театр отмечает 90-летие абхазской драматической студии, которая подготовила первую плеяду профессиональных абхазских актеров.

Геннадий Аламиа перевел на абхазский язык и произведения осетинских поэтов Хетагурова, Алборты, адыгского поэта Багова, абазинского поэта Чикатуева, армянского поэта Эмина, литовского поэта Марцинкявичюса и других.

Аламиа - автор слов нового гимна Республики Абхазия, написанного на основе абхазского фольклора.

"В нем все народное. Ничего не было выдумано, все шло с древних времен. Упомянуты божества, охраняющие нашу землю, дружба с нашими братьями и, самое главное, строчки: "Шәнеибац, шәнеибац, аҧсуаа рыҷкәынцәа!" - призыв, который всегда звучал на нашей земле, когда она ожидала беду со стороны врагов, и, я убежден, придавал силы отражать атаки", - говорил Аламиа.

В конце 1980-х Геннадий Аламиа стал одним из основателей Народного форума Абхазии "Аидгылара". В 1989 году был избран первым вице-президентом Конфедерации горских народов Кавказа и внес значительный вклад в объединение горцев Кавказа и национально-освободительную борьбу народа Абхазии.

"Он вложил много усилий в национально-освободительную борьбу перед началом войны, он налаживал отношения с братскими народами Северного Кавказа. Благодаря этим связям, после начала боевых действий в республику приехали много добровольцев, которые встали на защиту Абхазии", - отметил литературовед Владимир Агрба.

В 1991–1996 годы Геннадий Аламиа был депутатом Верховного Совета – Парламента Абхазии, генеральным секретарем Международного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа. В феврале этого года Геннадий Аламиа был назначен главным редактором газеты "Аҟазара" (Искусство – ред.).