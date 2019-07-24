Абхазия не примет участие в юбилейной выставке на ВДНХ

СУХУМ, 24 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия не примет участие в выставке, посвященной восьмидесятилетию ВДНХ в Москве, рассказал корреспонденту Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в среду 24 июля.

"К сожалению, мы не участвуем в этой выставке в связи с тем, что наш павильон на ремонте. На данный момент мы ведем переговоры с Министерством культуры Абхазии, и решение по поводу культурной программы еще не выработано. В этом году культурные мероприятия, посвященные восьмидесятилетию ВДНХ, с высокой долей вероятности пройдут без наших коллективов. Мы не обладаем организационными и иными возможностями, чтобы в них участвовать", - отметил Барциц.

Барциц добавил, что руководство ВДНХ и правительство столицы с пониманием отнеслись к позиции Абхазии по этому вопросу, так как республика всегда проявляет активность в культурной и общественной жизни Москвы, России.

Торгпред Абхазии не исключает, что республика подготовит серьезный творческий подарок жителям и гостям Москвы осенью 2019 года.

"Как только мы будем готовы, думаю, нам предоставят лучшие сценические площадки на ВДНХ. То, что можем провести осенью, зависит от того, в какой стадии готовности будет наш павильон и какие будут договоренности. Планируем приступить к обсуждению концепции нашего участия в первых числах сентября", - отметил Барциц.

Работы по восстановлению абхазского павильона на ВДНХ начались в 2017 году и проводятся за счет финансовых средств правительства Москвы. В 2018 году были завершены наружные работы, восстановлен исторический облик фасадов павильона. Реставрацию павильона планируют завершить к зиме 2020 года

Павильон Абхазии располагается рядом с культурно-архитектурным памятником - фонтаном "Дружба народов".

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А еще – где на ВДНХ французский кактус превратился в русский колос, медный сноп связан из пшеницы и конопли, чья крыша уставлена ананасами и почему "Рабочий и колхозница" не голые, как задумывалось изначально.

ВДНХ – Всероссийский выставочный центр. Второй по величине выставочный комплекс в Москве. Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. Общая площадь территории ВДНХ - 237,5 гектара, площадь павильонов - 134 000 квадратных метров.

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