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Председатель ЦИК Тамаз Гония на пресс-конференции по выборам в парламент Абхазии

Центризбирком отложил регистрацию трех кандидатов в президенты Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии (38)
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Семь из десяти кандидатов в президенты Абхазии зарегистрировал Центризберком республики в субботу 20 июля.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Центризбирком Абхазии отложил рассмотрение кандидатур Астамура Какалия, Астамура Отырба, Артура Анкваб в качестве кандидатов на выборах президента республики, рассказал председатель ЦИК республики Тамаз Гогия в среду 24 июля.

"Комиссия Центризбиркома была не в полном составе, и для того чтобы рассмотреть довольно непростой вопрос, было принято решение отложить рассмотрение на 26 июля. Поступило предложение дождаться явки большинства членов ЦИК, чтобы каждый мог участвовать в голосовании по данным вопросам, так как есть разные мнения", - отметил Гогия.

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Он добавил, что 26 июля – это крайний срок, и Центризбирком будет обязан принять окончательное решение в этот день, даже если комиссия будет не в полном составе.

ЦИК Абхазии завершил прием документов и регистрацию инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов на должность главы государства во вторник 16 июля в 18:00.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года.

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Теги:
ЦИК Абхазии, выборы президента Абхазии


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