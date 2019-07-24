Центризбирком отложил регистрацию трех кандидатов в президенты Абхазии

Семь из десяти кандидатов в президенты Абхазии зарегистрировал Центризберком республики в субботу 20 июля.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Центризбирком Абхазии отложил рассмотрение кандидатур Астамура Какалия, Астамура Отырба, Артура Анкваб в качестве кандидатов на выборах президента республики, рассказал председатель ЦИК республики Тамаз Гогия в среду 24 июля.

"Комиссия Центризбиркома была не в полном составе, и для того чтобы рассмотреть довольно непростой вопрос, было принято решение отложить рассмотрение на 26 июля. Поступило предложение дождаться явки большинства членов ЦИК, чтобы каждый мог участвовать в голосовании по данным вопросам, так как есть разные мнения", - отметил Гогия.

Он добавил, что 26 июля – это крайний срок, и Центризбирком будет обязан принять окончательное решение в этот день, даже если комиссия будет не в полном составе.

ЦИК Абхазии завершил прием документов и регистрацию инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов на должность главы государства во вторник 16 июля в 18:00.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года.

Читайте также: