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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (164)
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Территория Абхазии окажется под влиянием обширного барического поля пониженного атмосферного давления и теплых масс воздуха с юга 27 и 28 июля, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. В предстоящие выходные в Абхазии ожидается переменная облачность,сообщают абхазские синоптики.

В субботу 27 июля преимущественно без осадков, ночью туман. В воскресенье местами возможен кратковременный дождь.

Атмосферное давление 757-756 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +18…23°С, днем +24…29°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (164)
Теги:
погода в Абхазии


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