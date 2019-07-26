Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. В предстоящие выходные в Абхазии ожидается переменная облачность,сообщают абхазские синоптики.
В субботу 27 июля преимущественно без осадков, ночью туман. В воскресенье местами возможен кратковременный дождь.
Атмосферное давление 757-756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +18…23°С, днем +24…29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.