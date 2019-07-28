Врач Шакая: зачастую люди случайно узнают о том, что больны гепатитом

СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Часто люди узнают о том, что больны гепатитом случайно, обычно, когда готовятся к операции, хотят стать донорами, или когда обследуются по другому поводу, сказала в интервью Sputnik врач-гепатолог Аэлита Шакая.

"Если мы говорим о гепатите В и С, которые наиболее опасны в том смысле, что они могут переходить в хроническую форму, то они преимущественно передаются через кровь. Гепатит В еще передается половым путем", - добавила она.

Коварность гепатита состоит в том, что, часто нет какой-то специфической симптоматики.

"Люди инфицируются, и если не было острой фазы, именно в проявлении желтухи, то они не знают, что у них есть гепатит В или С. Они живут обычной спокойной жизнью, периодически бывает слабость, но, когда у нас есть слабость, мы не думаем о том, что у нас может быть какой-то из гепатитов", - сказала Шакая.

Бывают случаи, когда о своей болезни люди узнают уже на поздних стадиях, когда проявляется серьезная симптоматика. "Это тогда, когда появляется к примеру цирроз печени, тогда люди обследуются, и выясняется, что причиной является вирус. Пациенты зачастую обращаются уже на поздних стадиях заболевания, когда даже убрав вирус мы можем только поддерживать состояние пациентов", - заметила врач.

На сегодня, существует эффективная противовирусная терапия, которая практически на сто процентов позволяет избавиться от вируса гепатита С и от сопутствующих осложнений.

"Хотелось бы призвать наших граждан к тому, чтобы они обследовались раз в полгода, вне зависимости от того, есть у них какая-то симптоматика, находятся ли в группе риска или нет", - подчеркнула Аэлита Шакая.

Один из основных источников распространения гепатита – наркоманы, которые употребляют наркотики внутривенно.

"Если в ходе обследования у вас выявили вирус гепатита В или С, нужно сразу обращаться к врачу, не бояться данных диагнозов, потому, что сегодня можно легко справиться с гепатитом С. Если вовремя обнаружить вирус гепатита В, есть очень хорошая терапия, которая помогает активно не развиваться болезни", - сказала она.

В 2010 году Всемирная организация здравоохранения провозгласила 28 июля ежегодным Всемирным днем борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). С инициативой проведения этого дня выступил Международный альянс по борьбе с гепатитом (World Hepatitis Alliance, WHA). Дата Всемирного дня борьбы с гепатитом была выбрана в честь родившегося в этот день лауреата Нобелевской премии профессор Баруха Самюэля Блумберга (Baruch Samuel Blumberg), открывшего вирус гепатита В.

Гепатит — воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.

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