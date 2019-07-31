Плыви, беги: как проходит подготовка ко второму Сухумскому заплыву

О том, как проходит подготовка ко второму Сухумскому заплыву "Run Swim Sukhum", как настроены участники и что нового подготовили организаторы, читайте в материале Sputnik.

С восьми утра на Набережной махаджиров проходят тренировки по плаванию. Пловцов не смущает даже холодная и мутная вода после ночной непогоды, ведь они готовятся ко второму Сухумскому заплыву.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Новички и не только

Тренировки начинаются с разминки на берегу. Ребята разогревают мышцы под строгим контролем тренера и запрыгивают в воду. В заплыве могут участвовать дети с шести лет, новички стартуют с дистанции 50 метров.

По словам тренера по плаванию Елены Вардимиади, в день занятия посещают по 100, а то и больше человек. Тренировки проходят бесплатно.

"Для обучения детей плаванию тренировки длятся 45-50 минут, а для ребят постарше все посерьезней. За одну тренировку мы можем проплыть по три километра, делаем кроссы", - рассказывает она.

В этот раз в заплыве будут участвовать не только опытные пловцы, но и те, кто научился плавать в этом году, хвастается тренер.

Тренируются участники серьезно.

"К примеру, в субботу мы проводили тренировки. Сделали "буй" на море, ребята плыли 50 метров, потом бежали 100 метров и опять плыли и бежали. Мы повторили то, что будем делать на соревнованиях. Честно говоря, для детей это было тяжело, некоторые даже отказались. Самое главное, чтобы дети занимались хотя бы для себя", - сказала тренер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка, приуроченная к "Swim Сухум 2019"

На берегу пловцов поддерживают родители, некоторые даже взбираются на волнорезы и контролируют процесс.

"Пап, а можно мне уже вылезти? Холодно, давай домой пойдем?" – уговаривает отца мальчик лет шести с посиневшими губами и с завистью смотрит на девочку, которая попивает горячий чай из термоса на берегу.

"Давай еще раз с волнореза, и потом пойдем греться", – обещает отец. После мальчик проплавал еще примерно полчаса.

Некоторые приходят на тренировки всей семьей. Давид, Даниелла и Лионелла Нубарян занимаются плаванием уже несколько лет. Тринадцатилетний Давид занимается плаванием восемь лет. Спортсмен уже пробовал свои силы на Евроазиатском заплыве в Абхазии и занимал третье место среди детей. В этот раз он записался на две дистанции – на 200 метров и дуатлон.

"Каждый день я плаваю по два километра, чтобы выработать выносливость. Готовлюсь уже две недели, вначале было сложно, но со временем стало получаться. Соперники, конечно же, есть, но я стараюсь не уступать", - рассказал он.

А Даниелла старается не уступать старшему брату. Она ходит на плавание уже пять лет, в ее копилке тоже есть призовые места.

"Сейчас я участвую в дистанции 50 метров, потом выплываю, бегу 100 метров, заплываю, опять выбегаю, плыву 100 метров и так три раза. Еще участвую в отдельной дистанции, просто плыву 50 метров", - рассказывает нам спортсменка, не выходя из воды.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка, приуроченная к "Swim Сухум 2019"

В планах у Даниеллы посвятить жизнь профессиональному спорту и, может быть, когда-то принять участие в Олимпийских играх.

Плывут все

Сухумский заплыв проходит в столице уже во второй раз. В этом году организаторы решили, что участники "Run Swim Sukhum" могут попробовать свои силы не только в воде, но и на суше – впервые в Абхазии пройдет морской дуатлон.

Участие в заплыве могут принять дети с шести лет. Детские дистанции разделены по возрастам.

"С шести до восьми лет дети плывут 50 метров, с пятого по восьмой класс – 100 метров и 9 – 11 класс проплывают 200 метров. Также у нас будут две взрослые дистанции – на 500 метров и 1000 метров", - рассказал глава Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

Старт заплыва 4 августа в 10:00 на пляже "Мокко" в Синопе. На сегодняшний день на официальном сайте уже зарегистрировалось 140 человек, в то время как в прошлом году было всего 120 человек.

"Все будет проходить на берегу. Там песок с легкой галькой, бегать босиком легко. Но на дуатлон допускают дети только с 10 лет. У взрослых будет 100 метров плавания, 200 – бега, это повторится дважды. Будет зрелищно и красиво", - отметил Барциц.

Помощь в организации заплыва оказывает представительство Россотрудничества Абхазии, Комитет по делам молодежи и спорта, Министерство по физической культуре и спорту и компания "А-мобаил".

Помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов не только помогает в организации, но и сам решил принять участие в заплыве.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка, приуроченная к "Swim Сухум 2019"

"Результат этого проекта виден сразу. Он в горящих глазах детей, которые ждут соревнования, конкурируют между собой, ставят цели, достигают их и чувствуют радость победы. Я сам бегу дуатлон и заявил шестилетнего сына на 50 метров", - сказал он.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия – информационный партнер сухумского заплыва "Run Swim Sukhum".

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