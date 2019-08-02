Шахматный фестиваль "Sukhum Open-2019” открылся в Абхазии

СУХУМ, 2 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. Международный шахматный фестиваль "Sukhum Open-2019”, который стартовал 22 июля в Гудауте, открылся в Сухуме 2 августа.

Попробовать свои силы в столицу приехали 100 спортсменов из Абхазии и городов России. Собравшихся поприветствовал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

"Мы проводим турнир уже в 16-й раз. И за 16 лет я не помню, что кто-то был недоволен. Гости довольны нашим приемом и организацией, надеюсь, что все будет и дальше так", - отметил он.

Перед началом игр организаторы вручили денежные призы победителям шахматного турнира среди детей в Гудауте, в церемонии награждения принял участие президент Абхазии Рауль Хаджимба. Первое место в возрасте до 8 лет среди мальчиков занял Багателия Нестор, среди девочек – Николь Карапетян, в возрасте до 12 лет "золото" взял девятилетний Дмитрий Халбад, "серебро" взяла Сарида Лаквитава

Восьмилетняя Николь Карапетян занимается шахматами уже четыре года. В спорт ее привел дедушка. По словам девочки, шахматы стали частью ее жизни.

Международный шахматный фестиваль "Sukhum Open-2019” © Sputnik / Акоп Кущян

Международный шахматный фестиваль "Sukhum Open-2019” © Sputnik / Акоп Кущян

Международный шахматный фестиваль "Sukhum Open-2019” © Sputnik / Акоп Кущян 1 / 3 © Sputnik / Акоп Кущян Международный шахматный фестиваль "Sukhum Open-2019”

"Мне очень нравится играть. Честно говоря, победа в Гудауте далась мне не очень сложно. Хочу в будущем стать знаменитой шахматисткой", - призналась она.

На турнир в Сухум приехали и гости из Саратова. Десятилетний Семен Паляев занимается шахматами всего полтора года. Это его первый турнир и первый выезд за пределы родного города.

"Шахматы – для меня самое то. Я не люблю физическую нагрузку. Родители дали мне выбрать любую секцию, я выбрал шахматы и ничуть не пожалел. В Сухум я приехал специально, чтобы поучаствовать в чемпионате, меня записал тренер. Надеюсь, что смогу одержать победу", - рассказал он.

Есть среди участников и опытные игроки. Тренер по шахматам Михаил Кынин участвует в фестивале в Абхазии уже третий год подряд.

"Я сам родился в Сухуме, но в 1961 году уехал в Тулу. Ностальгия по родине привела меня сюда. Уровень организации турнира очень серьезный, как и соперники. В Туле таких не организовывают", - отметил он.

Судья фестиваля Отар Хурхумал отметил, что в рамках "Sukhum Open-2019” пройдут три турнира – для детей до 8 лет, до 12 лет и для лиц без ограничения в возрасте. Турниры будут судиться по правилам Международной шахматной федерации.

"Если человек побеждает, то получает одно очко, если ничья – очко делится. Соревнование проходит в девять туров и те, у кого равное количество очков встретятся друг с другом в следующем туре", - объяснил он.

Фестиваль "Sukhum Open-2019” продлится в Сухуме в течение 10 дней, после чего соревнования пройдут в Гагре.

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