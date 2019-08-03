Российский ученый предложила очистить Сухумское озеро с помощью водорослей

Проект по очистке Сухумского озера и рекультивации свалки обсудили на заседании Сухумского городского собрания в пятницу 2 августа.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Российский профессор Анна Туманова представила проект по очистке Сухумского озера с помощью хлореллы, одноклеточных зеленых водорослей, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Сухумского горсобрания Константин Пилия.

"Профессор, доктор медицинских наук, руководитель проекта "Эко-Полис" Анна Туманова занимается изучением хлореллы, которая выращивается в специальных условиях и питается токсинами. Этими водорослями питаются планктоны, а ими рыбы и таким образом оживляется вся микрофлора озера. Такой проект был предложен за заседании", - рассказал Пилия.

Он добавил, что депутаты Горсобрания планируют создать специальную комиссию для изучения темы. Сам проект российского ученого, подчеркнул Пилия, также включает в себя вопросы переработки мусора, рекультивации столичной свалки.

"Силами города мы это не решим, надо обсуждать на республиканском уровне. Что касается Сухумского озера, его можно оживить, но нужно сделать так, чтобы грунтовые воды от свалки не попадали в озеро. Это вопрос рекультивации", - сказал Пилия.

Председатель столичного Горсобрания подчеркнул, что на первом этапе реализации проекта больших финансовых вложений не потребуется и на это понадобится всего несколько десятков тысяч рублей. На последующих этапах сумма расходов вырастит, но не намного.

На рекультивацию столичной свалки затраты в разы больше и без помощи государства решить вопрос городу не удастся, считает Пилия.

Сухумское озеро, или как его еще называют Маякское озеро, расположено на юго-востоке абхазской столицы в непосредственной близости от городской свалки.

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