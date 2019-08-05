Летнее "похолодание": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в июле 2019 года сотрудниками ГАИ Абхазии было составлено 3385 протоколов за различные нарушения ПДД.

Июль на дорогах Абхазии выдался спокойнее июня, но не намного. Инспекторы выписали 234 протокола за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в июле, что на 18 штрафов меньше, чем месяцем ранее.

Sputnik

В лидерах по-прежнему остается столица Абхазии, где в июле оштрафовали за езду подшофе 106 автолюбителей. Второе место нашего рейтинга и в этот раз осталось за Гагрским районом – 62 протокола. Третью позицию Гудаута уступила Очамчыре, где в июле "попался" 21 водитель навеселе.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 июля 2019 года

В Галском районе статистику испортил всего один нетрезвый водитель, а в Ткуарчалском районе все еще царит "сухой закон".

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 июля 2019 года

Слегка пройдемся по "рекордам" в возрастной категории. Второй месяц подряд "золото" берут автолюбители в возрасте от 25 до 30 лет, в июле их было 43 человека, что на семь пунктов меньше, чем в первом месяце лета.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 июля 2019 года

"Серебро" на этот раз за водителями в возрасте от 35 до 40 – 37 протоколов за "пьяную" езду, и "бронзу" взяли водители старше 50 лет – всего 36 "веселых" автолюбителей в июле. Самому молодому нарушителю в июле, как и в июне, было 19 лет, а самый взрослый стал старше на два года - 71 год.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 июля 2019 года

Радует, что число подвыпивших девушек за рулем сократилось в три раза. Если в начале лета инспекторы оштрафовали девять представительниц прекрасной половины человечества, то в июле их было трое, и двое из них гостьи из России.

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