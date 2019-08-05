Летнее "похолодание": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

Июль на дорогах Абхазии выдался спокойнее июня, но не намного. Инспекторы выписали 234 протокола за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в июле, что на 18 штрафов меньше, чем месяцем ранее.
Sputnik
В лидерах по-прежнему остается столица Абхазии, где в июле оштрафовали за езду подшофе 106 автолюбителей. Второе место нашего рейтинга и в этот раз осталось за Гагрским районом – 62 протокола. Третью позицию Гудаута уступила Очамчыре, где в июле "попался" 21 водитель навеселе.
В Галском районе статистику испортил всего один нетрезвый водитель, а в Ткуарчалском районе все еще царит "сухой закон".
Слегка пройдемся по "рекордам" в возрастной категории. Второй месяц подряд "золото" берут автолюбители в возрасте от 25 до 30 лет, в июле их было 43 человека, что на семь пунктов меньше, чем в первом месяце лета.
"Серебро" на этот раз за водителями в возрасте от 35 до 40 – 37 протоколов за "пьяную" езду, и "бронзу" взяли водители старше 50 лет – всего 36 "веселых" автолюбителей в июле. Самому молодому нарушителю в июле, как и в июне, было 19 лет, а самый взрослый стал старше на два года - 71 год.
Радует, что число подвыпивших девушек за рулем сократилось в три раза. Если в начале лета инспекторы оштрафовали девять представительниц прекрасной половины человечества, то в июле их было трое, и двое из них гостьи из России.
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