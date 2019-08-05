Рауль Хаджимба встретится с Владимиром Путиным в Сочи

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретится с президентом России Владимиром Путиным 6 августа в Сочи, сообщила пресс-служба президента Абхазии.
"В ходе переговоров Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудят вопросы социально-экономического сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений", - говорится в сообщении пресс-службы.
Первая официальная встреча абхазского и российского лидеров состоялась в ноябре 2014 года. Рауль Хаджимба и Владимир Путин подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве в сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей" 24 ноября 2014 года.
Следующая встреча на высшем уровне состоялась 15 мая 2015 года, тогда президенты Абхазии и России обсудили двусторонние отношения в Сочи. Стороны рассмотрели взаимоотношения в торгово-экономической, правоохранительной и инвестиционной сферах, а также уделили особое внимание реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного президентами в ноябре 2014 года.
Взаимодействие в сфере экономики и безопасности России и Абхазии Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили на встрече в Москве 18 февраля 2016 года.
Президент Абхазии и президент России провели встречу в Пицунде 8 августа 2017 года. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в области организации медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии.
Последняя на данный момент встреча президентов России и Абхазии прошла 21 ноября 2018 года, лидеры обсудили тогда вопросы развития двусторонних отношений.