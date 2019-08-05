Рауль Хаджимба встретится с Владимиром Путиным в Сочи

Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений в Сочи во вторник 6 августа.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретится с президентом России Владимиром Путиным 6 августа в Сочи, сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"В ходе переговоров Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудят вопросы социально-экономического сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первая официальная встреча абхазского и российского лидеров состоялась в ноябре 2014 года. Рауль Хаджимба и Владимир Путин подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве в сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей" 24 ноября 2014 года.

Следующая встреча на высшем уровне состоялась 15 мая 2015 года, тогда президенты Абхазии и России обсудили двусторонние отношения в Сочи. Стороны рассмотрели взаимоотношения в торгово-экономической, правоохранительной и инвестиционной сферах, а также уделили особое внимание реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного президентами в ноябре 2014 года.

Взаимодействие в сфере экономики и безопасности России и Абхазии Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили на встрече в Москве 18 февраля 2016 года.

Президент Абхазии и президент России провели встречу в Пицунде 8 августа 2017 года. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в области организации медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии.

Последняя на данный момент встреча президентов России и Абхазии прошла 21 ноября 2018 года, лидеры обсудили тогда вопросы развития двусторонних отношений.