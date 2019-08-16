От любителей до профессионалов: чемпионат по ловле рыбы открылся в Абхазии

Открытый чемпионат Абхазии по ловле рыбы спиннингом с берега проходит в пятый раз. Специально для спортсменов в Юпcару будет запущено в общем сложности более 25 тысяч особей форели.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Открытый чемпионат Абхазии по ловле рыбы спиннингом открылся на реке Юпсара, сообщается в Facebook Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии, которая выступает организатором соревнований.

Чемпионат продлится три дня, с 16 по 18 августа.

В соревнованиях принимают участие более 20 команд, это рыболовы из разных городов и регионов России, а также спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик, Абхазию на чемпионате представляют три команды.

"Чемпионат будет проходить на реке Юпсара, на 25-м километре Бзыбского ущелья. Река делится на три зоны, в нее будет запущено 500 килограммов половозрелой форели, которая выращивается в реке Бзыбь", - рассказал Sputnik президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко.

Согласно регламенту соревнований, "к участию в открытом Чемпионате допускаются любые команды и личники (один спортсмен). Количество спортсменов ограничено протяженностью береговой линии тренировочного участка на реке Юпсара и составляет 23 команды по три человека или любое количество личников, но не более 69 спортсменов".

"Состав команд, которые примут участие в соревнованиях, разный, есть люди без разрядов, есть также спортсмены, представляющие сборную России, это многократные чемпионы мира, чемпионы Европы, России, то есть состав очень сильный", - сообщил Альберт Бондаренко.

Участникам запрещено брать в руки пойманную рыбу.

"Если взять рыбу в руки, она может не выжить. Пойманную рыбу будут брать силиконовыми подсадками и показывать судье, который выдает талончик спортсмену, после чего рыбу сразу отпускают в речку", - отметил Бондаренко.

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