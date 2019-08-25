Член выездной избирательной комиссии: на дому в Сухуме проголосуют 13 человек

Общее количество избирателей на выборах президента Абхазии, по уточненным данным ЦИК, - 121 тысяча 627 человек, в дополнительные списки включены 2702 избирателя.

СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В Сухуме 13 избирателей будут голосовать на дому, рассказала корреспонденту Sputnik член выездной избирательной комиссии Алиса Гиндия.

"В основном мы выезжаем к людям, которые не могут прийти на избирательные участки по состоянию здоровья, или к пожилым людям", - рассказала она.

В составе выездной избирательной комиссии также присутствуют наблюдатели от каждого кандидата в президенты. Процедура голосования не отличается от обычной: избиратели ставят подпись в списках, в паспорте проставляется специальная печать, бюллетени предоставляются лично голосующим, которые опускают ее в переносную урну.

Выездное голосование прошло и в Доме-интернате для престарелых и инвалидов, где свой выбор сделали шесть человек.

"Несмотря на то, что мы находимся здесь, и большинство из нас не может выйти, мы осуществили свой гражданский долг. Это наша обязанность ради будущего Абхазии. Надеемся, что все пройдет спокойно", - сказала жительница Дома-интерната Ирина.

По словам Гиндия, никаких нарушений члены выездной комиссии не зафиксировали.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выносные урны для голосования на выборах президента Абхазии

К 12 часам дня пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа сообщила, что на выборах президента Абхазии проголосовало 19,2% избирателей - 23 тысячи 442 человека.

Общее количество избирателей, по уточненным данным ЦИКа, - 121 тысяча 627 человек, в том числе в дополнительных списках значатся 2702 избирателя.

Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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