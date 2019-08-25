Гогия: в селе Баслата препятствовали вывозу выносной урны

СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадри Есиава. В селе Баслата Сухумского района препятствовали вывозу выносной урны, сообщил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"На одну из жалоб по 23 округу - село Баслата - выехали два члена избирательной комиссии, которые выясняют обстановку. Жалоба неопределенная. По какой то причине препятствуют выезду выносной урны? Мы выехали туда, чтобы выяснить причину", - отметил Гогия.

Он добавил, что многие наблюдатели пытаются сесть в машину, в которой возят выносную урну, но это не предусмотрено законом. Наблюдатели могут зафиксировать факт вывоза урны, следовать за ней и контролировать процедуру голосования людей, которые не могли прийти на участок.

Еще одно нарушение было зафиксировано на участке в Черкесске, где один из избирателей пытался проголосовать по старому образцу паспорта гражданина Абхазии.

Участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Общее количество избирателей - 121 тысяча 627 человек, в том числе в дополнительных списках значатся 2702 избирателя.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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