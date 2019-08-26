Алхас Квициния назвал результаты выборов президента успехом "Амцахара"

По предварительным данным Центризбиркома, Алхас Квициния набрал 21,97% и вместе с Раулем Хаджимба прошел во второй тур выборов президента Абхазии.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Алхас Квициния, вышедший во второй тур президентских выборов в Абхазии, считает свою победу успехом партии "Амцахара". Об этом он заявил корреспонденту Sputnik.

"Мы прошли во второй тур. Надеемся, что все будет нормально. Очень рады, что выборы прошли в тихой, спокойной обстановке. "Амцахара" впервые выдвинула кандидата из своих рядов, а не извне. Результаты считаю для партии успехом. А дальше продолжиться борьба, выборы. Как говорится, вскрытие покажет", – пошутил он.

Квициния отметил, что программа команды во втором туре не изменится. Меняться будет только тактика работы штаба.

"Посмотрим, где у нас есть моменты упущения. Штабная работа продолжается, никто никуда не расходится. Все люди задействованы", – добавил он.

Рауль Хаджимба и Алхас Квициния вышли во второй тур президентских выборов Абхазии. По данным Центризбиркома Абхазии, Рауль Хаджимба набрал 23,85% голосов, Алхас Квициния 21,97%.

Окончательные итоги голосования объявят в течение трех дней.

На пост главы республики также претендовали Олег Аршба - 21,60%, Астамур Тарба - 6,60% , Алмас Джапуа - 2%, Леонид Дзапшба - 5,70%, Шамиль Адзынба - 4,14%, Астамур Какалия - 0,97%, Артур Анкваб - 1,60%.

В выборах приняли участие 86 тысяч 138 избирателей - 66,55% явки.

Ранее команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба признала выход Алхаса Квициния во второй тур выборов.

Поскольку ни один из девяти участвовавших в выборах кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер, назначен второй тур. Повторное голосование состоится 8 сентября.

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