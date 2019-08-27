День празднования Нанхуа в среду будет выходным в Абхазии

СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Согласно производственному календарю Абхазии, среда 28 августа в республике будет праздничным выходным днем.

Жители республики отметят Нанхуа, который совпадает с христианским праздником – День Успения Пресвятой Богородицы.

В этот день в абхазских семьях принято вспоминать умерших родственников. В качестве угощений на стол обязательно кладут фрукты нового урожая: вареную кукурузу, инжир, дыню.

Также подают к столу абхазскую халву и зажженную свечу. Считается, что пока горит свеча, в доме присутствуют духи умерших родственников. Пока горит свеча, никто не должен разговаривать и выходить из комнаты. За трапезу принимаются только после того, как свеча догорит.

Хозяин поднимает бокал молодого вина и просит у Бога, чтобы весь следующий урожай был использован только по хорошему поводу.

Считается, что в ночь перед праздником на свет выходит вся нечисть, злые духи, которые гуляют по улицам и приносят беды в дома. В старину, чтобы защитить себя от злых духов, крепили к волосам кусочек воска, а у порога вешали самодельный круг из веток деревьев.

Подробнее о том, как отмечают Нанхуа в Абхазии, читайте на национальной версии портала.

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