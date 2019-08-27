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Кандидат Алхас Квициния во время голосования на выборах президента Абхазии

Квициния поблагодарил граждан, кандидатов и сотрудников штабов на выборах в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (157)
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Голосование, прошедшее 25 августа, кандидат в президенты назвал еще одним важным уроком демократии.

СУХУМ, 27 авг — Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния поблагодарил граждан за участие в голосовании 25 августа, а также кандидатов в президенты и сотрудников предвыборных штабов, говорится в сообщении Квициния.

"Позвольте мне от себя лично и от имени моих соратников сердечно поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании вне зависимости от того, кому вы отдали свой голос. Для многонационального гражданского общества Абхазии это стало еще одним важным уроком демократии",  - говорится в заявлении.

Алхас Квициния также выразил слова благодарности в адрес кандидатов в президенты, которые достойно провели избирательную кампанию.

"Ваши поздравления, поступившие в мой адрес, имеют особое значение, поскольку это свидетельствует о высоком уровне политической культуры и о высокой степени ответственности перед страной", - сказал кандидат в президенты.

Он поблагодарил и сотрудников избирательных штабов.

Квициния отметил, что в случае его прихода во власть при подборе кадров он будет руководствоваться профессиональными качествами человека, независимо от его политических взглядов и убеждений. Это же касается и уже работающих на государственной службе кадров, добавил кандидат в президенты.

Алхас Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мы не делим наших граждан по их политическим предпочтениям и взглядам. Мы единый народ, и у нас только одна Родина. Для ее развития и процветания мы все должны объединить усилия", - отметил Квициния.

Выборы президента Абхазии состоялись в воскресенье 25 августа, явка, по предварительным данным ЦИКа, составила 66,55%. Во второй тур, который пройдет 8 сентября, вышли Рауль Хаджимба и Алхас Квициния.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (157)
Теги:
выборы президента Абхазии, Алхас Квициния, Абхазия


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