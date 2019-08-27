Пик сезона: турпоток через российско-абхазскую границу увеличился

В августе на российско-абхазской границе традиционно наблюдается рост транспортного и пассажирского потока.

СУХУМ, 27 авг — Sputnik. Российско-абхазскую границу в период с мая по август пересекли около 885 тысяч автомобилей и более четырех с половиной миллионов человек в обоих направлениях, сообщили в Сочинской таможне.

Отмечается, что транспортный и пассажиропоток возрос, за аналогичный период прошлого года границу пересекли 790 тысяч транспортных средств и около четырех миллионов человек.

Самый пиковый месяц - август, отметили в ведомстве. С начала августа в обоих направлениях российско-абхазскую границу пересекло более 241 тысячи транспортных средств, в том числе около 11 тысяч экскурсионных автобусов и более одного миллиона трехсот тысяч человек.

В настоящее время в пункте пропуска работает 24 полосы движения транспортных средств, отмечается в сообщении.

Всего с начала года границу пересекли более одного миллиона 471 тысячи транспортных средств и почти семь миллионов человек в обоих направлениях.

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