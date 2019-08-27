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ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура выборов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Выборы президента Абхазии — 2019 (159)
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Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа.

СУХУМ, 27 авг — Sputnik, Бадрак Авидзба. ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура президентских выборов во вторник 27 августа, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Илья Питалев
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Согласно окончательным итогам, во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей.

"Мы получили все итоги, получили документы в том числе с участков из Москвы и Черкесска, в том числе неиспользованные в Турции. На предварительном оглашении результатов был технический сбой данных, принявших участие в голосовании, который никак не отражался на результаты голосования по каждому кандидату, который получил определенное количество голосов "за"", - сказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия.

Ранее в Сети появилась информация о несовпадении данных о голосах, отданных кандидатам в президенты, "против всех" и испорченных бюллетенях с общей численностью проголосовавших. Обращалось внимание на то, что суммарное количество голосов, составило 82, 791 человек, при том, что ЦИК предоставил другие предварительные данные о явке - 86, 138 избирателей. 

"Расклад сил никак не изменился после проведения окончательной проверки и подсчета всех полученных материалов. Число граждан, внесенных в списки избирателей, составило 126,950 человек, основной список 117, 776 человек. В дополнительные списки внесли 9174 избирателей, число граждан принявших участие в голосовании - 82753 человек", - сказал Гогия.

Количество бюллетеней, поданных против всех кандидатов - 1666, 4693 бюллетеня были признаны недействительными. Процент явки составил 65,18%.

Так, в первом туре действующий президент набрал 24,83% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - 22,91%. Явка составила 65,18%.

Второй тур выборов президента состоится 8 сентября.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа на 152 участках в Абхазии, еще два участка были открыты в Москве и Черкесске. Выборы в Стамбуле не состоялись, участок не был открыт.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (159)


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