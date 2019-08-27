ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура выборов

СУХУМ, 27 авг — Sputnik, Бадрак Авидзба. ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура президентских выборов во вторник 27 августа, сообщает корреспондент Sputnik Абхазия.

Согласно окончательным итогам, во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей.

"Мы получили все итоги, получили документы в том числе с участков из Москвы и Черкесска, в том числе неиспользованные в Турции. На предварительном оглашении результатов был технический сбой данных, принявших участие в голосовании, который никак не отражался на результаты голосования по каждому кандидату, который получил определенное количество голосов "за"", - сказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия.

Ранее в Сети появилась информация о несовпадении данных о голосах, отданных кандидатам в президенты, "против всех" и испорченных бюллетенях с общей численностью проголосовавших. Обращалось внимание на то, что суммарное количество голосов, составило 82, 791 человек, при том, что ЦИК предоставил другие предварительные данные о явке - 86, 138 избирателей.

"Расклад сил никак не изменился после проведения окончательной проверки и подсчета всех полученных материалов. Число граждан, внесенных в списки избирателей, составило 126,950 человек, основной список 117, 776 человек. В дополнительные списки внесли 9174 избирателей, число граждан принявших участие в голосовании - 82753 человек", - сказал Гогия.

Количество бюллетеней, поданных против всех кандидатов - 1666, 4693 бюллетеня были признаны недействительными. Процент явки составил 65,18%.

Так, в первом туре действующий президент набрал 24,83% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - 22,91%. Явка составила 65,18%.

Второй тур выборов президента состоится 8 сентября.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа на 152 участках в Абхазии, еще два участка были открыты в Москве и Черкесске. Выборы в Стамбуле не состоялись, участок не был открыт.

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