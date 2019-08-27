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Второй тур выборов президента Абхазии может пройти без международных наблюдателей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября. Решение об этом было принято на заседании Центральной избирательной комиссии республики во вторник 27 августа.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй тур выборов президента страны может пройти без участия международных наблюдателей, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия.

"Второй тур выборов президента в новейшей истории Абхазии проводится впервые. Мы не знаем законодательная и исполнительная власть будет ли приглашать международных наблюдателей. По большому счету они свою задачу выполнили, их задача была промониторить подготовку и проведение выборов. Мы не проводим новые выборы, проводим второй тур голосования. Поэтому, возможно, мы ограничимся внутренними ресурсами по мониторингу выборов", - подчеркнул он. 

До 8 сентября, когда назначено голосование, необходимо провести ряд технических мероприятий как изготовление штампов, бюллетеней, заметил он.

В первом туре выборов, которые прошли в воскресенье 25 августа, действующий президент набрал 24,83% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния 22,91%.

В голосовании приняли участие 65,18% избирателей.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа прошли на 152 участках в Абхазии, еще два участка были открыты в Москве и Черкесске. Выборы в Стамбуле не состоялись, участок не был открыт.

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