Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 августа

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. В пятницу 29 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер от одного до шести метров в секунду.
Температура воздуха ночью +18°С +23°С, днем +25°С +30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.