Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 августа

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Министры экономики Абхазии и Сирии обсудили вопросы внешней торговли в Дамаске Встреча министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба и министра экономики и внешней торговли Сирии Мухаммада Самер Халиля прошла Дамаске во вторник 27 августа. 12

Не "косметика": комиссия проверила ход ремонта в горевшей сухумской школе Второго мая во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме произошел пожар, в результате которого сгорела почти вся крыша здания, от воды при тушении пострадали кабинеты и учебные классы. 304