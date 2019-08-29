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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (192)
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В пятницу 29 августа погоду в Абхазии будет определять юго-восточная окраина антициклона, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. В пятницу 29 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер от одного до шести метров в секунду.

Температура воздуха ночью +18°С +23°С, днем +25°С +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (192)
Теги:
погода в Абхазии


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