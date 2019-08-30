Фотофакт: в Сухуме началась акция в память о пропавших без вести

Международный день пропавших без вести ежегодно отмечается в мире 30 августа.

На набережной Махаджиров в Сухуме началась акция, приуроченная к международному Дню пропавших без вести, который ежегодно отмечается в мире 30 августа.

В рамках акции, студенты попытались в своих рисунках отразить проблему исчезновения людей.

Акция проводится Международный комитет Красного Креста при поддержке организации "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".

Ранее Sputnik сообщал, что родственники пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и представители общественности Абхазии возложили цветы к Мемориалу Боевой Славы в Сухуме.

Старейшая гуманитарная организация мира — Международный комитет Красного Креста — в рамках своего мандата занимается оказанием помощи семьям пропавших без вести и выяснением судьбы исчезнувших в ходе вооруженного конфликта или в результате похищения. Информации о судьбе своих близких в Абхазии ждут еще 126 семей.

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