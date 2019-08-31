Sputnik августа: прощание с поэтом и выборы президента

Самые яркие и значимые события республики в августе – в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Август в Абхазии традиционно самый жаркий месяц в году. Однако жарко было в том числе и на политической арене страны.

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Самое важное и долгожданное политическое событие не только августа, но и всего года - выборы президента республики. Голосование прошло в воскресенье 25 августа. Во вторник 27 числа Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела окончательные итоги выборов.

Так, во второй тур выборов прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подсчет избирательных бюллетеней на выборах президента Абхазии

Количество бюллетеней, поданных против всех кандидатов - 1666, 4693 бюллетеня были признаны недействительными. Процент явки составил 65,18%.

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября.

Ушел поэт

Месяц начался трагично. 1 августа в селе Аацы Гудаутского района похоронили Народного поэта Абхазии, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени, Рушбея Смыр.

Рушбей Смыр родился 13 февраля 1950 года. В 1972 году поэт поступил на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, но из-за проблем со зрением ему пришлось оставить учебу на втором курсе.

© Foto / предоставлено Алиной Жиба Рушбей Смыр

С 1970 по 1975 годы работал библиотекарем турбазы "Псырдзха" в Новом Афоне. Стихи поэта с 1968 года регулярно печатались в изданиях "Алашара", "Аҟәа-Сухум", "Аԥсны ҟаԥшь".

В 1973-м вышел первый сборник стихов поэта "Танец звезд". Многие стихотворения автора положены на музыку и уже несколько десятилетий неизменно исполняются на абхазской эстраде. Главная тема творчества Смыр — судьба родной Абхазии, ее истории и будущего.

На взлетную полосу

20 августа министры Абхазии и представители Федерального агентства воздушного транспорта России "Росавиация" обсудили организацию авиасообщения между Абхазией и Россией.

Предположительно, на восстановление Сухумского аэропорта может понадобиться до двух лет, такого мнения придерживается руководитель инвестиционного проекта "Международного аэропорта "Сухум" имени В. Г. Ардзинба" Егор Соломатин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский аэропорт

Премьер-министр Валерий Бганба рассказал, что будут решаться пути экспертного и правового сопровождения деятельности аэропорта, именно поэтому в республику приехали представители "Росавиации".

История взлета: как сегодня выглядит аэропорт "Сухум">>

Ранее Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).

И по морю

16 августа в Кабмине Абхазии прошла встреча по организации регулярного круизного сообщения между черноморскими портами Абхазии и России.

© Sputnik / Нина Зотина Круизный лайнер "Князь Владимир" с 2020 года станет заходить в порт Сухума

Круизный лайнер "Князь Владимир" будет заходить в порт Сухума пять раз в год с мая по сентябрь.

Регулярное круизное сообщение между портами Абхазии и России планируют запустить к 2020 году. "Князь Владимир" сейчас курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи, первый пробный круиз с заходом в Сухум состоится уже в этом году.

Спортивный август

1 августа в Новом Афоне завершился Международный турнир по футболу памяти кавалера ордена Леона Гиви Смыр. Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд из Абхазии, России, Донецкой и Луганской народных республик. Победителем турнира стал команда "Динамо" Сухум, обыгравшая в финале команду из Москвы "Девятка" со счетом 1:0.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чемпионат по футболу среди детей им. Гиви Смыр

Футболист из Абхазии Айнар Эшба попал в состав юношеской сборной России. С 2017 года Эшба выступает за мадридский футбольный клуб Alcobendas-Levitt при футбольной академии Intersoccer Madrid. По словам агента, футболистом лично заинтересовался тренер юношеской сборной Станислав Каратаев.

Теннисистка из Абхазии Амина Аншба победила в турнире ITF W15 по теннису, в финале Аншба обыграла россиянку Владу Коваль со счетом 6:4 6:2.

© Sputnik / Томас Тхайцук Теннисистка Амина Аншба в финале в турнире ITF W15 обыграла россиянку Владу Коваль.

Международные соревнования, посвященные памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия, состоялись в Сухуме. В личном первенстве все призовые места заняли спортсмены из Сочи. Золото турнира завоевал Эдуард Апагуни , второе место занял Игорь Плясовица , а на третьем месте оказался Альберт Апагуни. В парном соревновании первое место заняли Ренат Карчава (Сухум) и Иосиф Тедеев (Цхинвал), "серебро" досталось Игорю Кудзиеву (Цхинвал) и Лаше Давитая (Сухум), "бронзу" получили две пары спортсменов: Наур Карчава из Сухума и Милор Абхазава из Ткуарчала, Роман Левша, представлявший Ростов, и Нарт Дзяпшба из Сухума.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Соревнования "Run Swim Sukhum" по плаванию и морскому дуатлону прошли в Сухуме

4 августа в Сухуме состоялись соревнования Run Swim Sukhum. В турнире участвовали как дети от шести лет, так и взрослые. Дети с шести до восьми лет проплыли 50 метров, ученики с пятого по восьмой класс – 100 метров, с девятого по одиннадцатый классы – 200 метров. На дуатлон допускались дети только с 10 лет. Также, организаторы предусмотрели две взрослые дистанции – на 500 метров и 1000 метров.

Криминальная сводка

Сухумский городской суд заключил под стражу до 28 августа начальника отдела УУР МАД Виталия Кулова и старшего оперуполномоченного этого же управления Адгура Аутлева. Ранее Кулов и Аутлев были объявлены в розыск, а 29 июля последние добровольно явились в следственные органы и в тот же день были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий". По версии предварительного следствия, сотрудники МВД Абхазии в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД республики, требуя признания вины в соучастии совершения особо тяжкого преступления - похищения Омара Мерцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту на 15 суток. В результате применения физического насилия Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью.

© Foto/ abkhazinform В селе Мгудзырхуа Гудаутского района из огнестрельного оружия был обстрелян штаб кандидата в президенты Республики Абхазия Олега Аршба

За четыре дня до президентских выборов, 21 августа, в селе Мгудзырхуа Гудаутского района обстреляли предвыборный штаб кандидата в президенты Олега Аршба. Оперативники на месте обнаружили семь стреляных гильз неустановленного образца и четыре фрагмента пули.

23 августа возле своего дома был убит житель села Мгудзырхуа Анзор Лейба. В преступлении подозревается его родственник и сосед Анри Лейба, который был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с СГБ Абхазии 25 августа.

Прокуратура Сухумского района возбудила дело о покушении на убийство Антонины Квадзба в селе Псху, которое произошло 21 августа. В преступлении подозревается ее супруг Александр Казаков, у которого при задержании был изъят автомат Калашникова калибра 5,45 миллиметров.

Вечером 20 августа водитель автомобиля "Ниссан" сбил насмерть пешехода в районе поселка Бзыбь. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении жителя поселка Бзыбь Омара Хагуш за нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель автомобиля был задержан и водворен в следственный изолятор.

Новая колоннада и неопознанный "объект"

У жителей Гагры теперь не одна колоннада на набережной, а целых две. Во вторник 20 августа новый архитектурный объект торжественно открыли. Колоннаду строили три месяца. Она занимает территорию в 540 квадратных метров. В центре сооружения установили декоративную морскую раковину.

А вот жители Сухума не оценили инициативу частных лиц, которые залили бетонный каркас и пытались установить металлический навес на излюбленной горожанами и гостями страны "Брехаловке".

© Sputnik / Томас Тхайцук Демонтаж незаконно возведенных конструкций на "Брехаловке"

Городские власти отметили, что на строительство объекта возле "Брехаловки" они не давали никаких разрешительных документов.

Группа горожан вышла на набережную Махаджиров с требованиям остановить работы. Незаконную постройку в администрации города обещали полностью демонтировать.

Повышение зарплат

Кабинет Министров одобрил повышение зарплат до 31 декабря 2020 года основным категориям работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания в четверг 22 августа.

© Sputnik / Владимир Трефилов На повышение зарплат основным категориям работников госучреждений Абхазии Россия выделит более миллиарда рублей.

По словам министра финансов Джансуха Нанба, средняя заработная плата врачей вырастит с 18,135 рублей до 23,480 в 2020 году.

Он подчеркнул, что на повышение зарплат в Абхазии Россия выделит более миллиарда рублей.

Протокол вступит в силу с 1 января 2020 года после того, как Абхазия и Россия его подпишут.