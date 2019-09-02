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Хаджимба поздравил учеников и учителей Абхазии с началом нового учебного года

© Foto/ presidentofabkhazia
В Абхазии
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По информации Министерства образования и науки Абхазии, в новом учебном году в первый класс в Республике пойдут около трех тысяч детей.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил учащихся и преподавателей республики с началом нового учебного года, сообщается на сайте главы государства.

Президент выразил уверенность в том, что "этот учебный год станет для учащихся этапом новых знаний и ярких открытий, будет наполнен серьезной учебой и большими успехами".

"Все мы начинаем свою сознательную жизнь с приобщения к знаниям, именно в школе в нас закладывается любовь к познанию всего нового, здесь мы получаем прочный фундамент наших будущих успехов и достижений", - сказано в тексте поздравления.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Около трех тысяч первоклассников пойдут в школы Абхазии в 2019 году

Кроме того, Рауль Хаджимба выразил особую признательность учителям, благодаря "чуткому отношению и профессионализму" которых дети раскрывают свои таланты.

"Вы прилагаете немалые усилия, чтобы воспитать достойное поколение образованных и сознательных граждан нашего государства", - отметил президент.

Резюмируя, президент пожелал всем учащимся и педагогам крепкого здоровья и успехов в достижении поставленных целей.

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Теги:
День знаний, Абхазия, Рауль Хаджимба


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