"Росатом" подарит гагрским школьникам путевку в лагерь за победу в "морском бое"

Спортивные игры, организованные "Росатомом" для детей Гагрского района, проходят на территории пансионата "Литфонд" в Пицунде 5 сентября.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. В спортивной квест-игре, организованной российской Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" на территории пансионата "Литфонд" в Пицунде, принимают участие 60 школьников Гагрского района, рассказала Sputnik руководитель проекта "Школа Росатома" Наталья Шурочкова.

© Foto / Наталья Шурочкова Спортивная квест-игра, организованная "Росатомом" для детей Гагрского района

По ее словам, школьники разделены на четыре команды по 15 человек.

"Это игра на сообразительность, за основу берется игра "морской бой". Ребята должны выполнять различные задания на дистанциях и объектах. Участники зарабатывают так называемые "патроны", чтобы делать шаг в морском бою.

© Foto / Наталья Шурочкова Спортивная квест-игра, организованная "Росатомом" для детей Гагрского района

Та команда, которая заработает больше всего "патронов" и уничтожит большинство "кораблей" противника, и станет победителем. Дети будут прыгать в длину, кидать дротики, использовать мяч, лазать по веревкам и прыгать на скакалке", - рассказала Шурочкова.

Каждому участнику будут вручены памятные призы, а команда-победитель получит путевку в лагерь "Росатома" в "Литфонде" во время осенних каникул на десять дней.

© Foto / Наталья Шурочкова Спортивная квест-игра, организованная "Росатомом" для детей Гагрского района

"Но всего в лагере будут 60 детей. В течение текущей четверти будут предложены правила конкурса для участия в лагере, и любой ребенок сможет попасть в него", - объяснила Шурочкова.

Организаторы квеста подготовили для участников еще один сюрприз – по результатам игры, одному или двум школьникам подарят путевку в детский лагерь "Орленок" с 7 по 27 октября.

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