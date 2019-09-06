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Танкисты ЮВО из Абхазии отстрелялись на учениях в Адыгее

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
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На полигоне Майкопский российские танкисты из Абхазии с места и в движении поражали статичные и движущиеся мишени, имитирующие бронетехнику и низколетящие вертолеты противника.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Танкисты российской военной базы из Абхазии выполнили боевые стрельбы 125-миллиметровыми снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами на учениях в Адыгее, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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В условиях "боя" военнослужащие из орудий танков с места и в движении поразили статичные и подвижные мишени, а также воздушные цели условного противника из крупнокалиберных пулеметов "Корд", установленных на технике.

Также, выполняя упражнения контрольных стрельб, механики-водители отработали навыки вождения танков по труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий, таких как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты и овраги.

Всего в двухнедельных учебных мероприятиях на отдаленном полигоне Майкопский приняли участие более 100 танкистов соединения, было задействовано около 40 бронемашин.

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Теги:
военные учения, ЮВО


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