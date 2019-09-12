Верховный суд 13 сентября определит дату заседания по иску Алхаса Квициниа

Штаб Алхаса Квициниа 11 сентября обратился в Верховный суд Абхазии с иском о признании незаконности решения Центральной избирательной комиссии итогов президентских выборов.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Верховный суд Абхазии на предварительном заседании 13 сентября в 12:00 определит дату заседания по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа о признании незаконности решения Центральной избирательной комиссии итогов президентских выборов, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Согласно закону, Верховный суд Абхазии должен вынести решение по поданному иску в течение десяти рабочих дней.

Решение Верховного суда по жалобам на решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов может быть обжаловано в кассационном и надзорном порядке - в кассационной Коллегии Верховного суда и Президиуме Верховного суда.

Алхас Квициниа считает, что победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

Накануне выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов.

19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала различные толкования. В ней четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре. После консультаций с представителями избирательных штабов ЦИК Абхазии решил, что победитель определяется простым большинством голосов.

Глава ЦИК Тамаз Гогия накануне второго тура обращался в Парламент, Конституционный и Верховные суды республики.

"Народное Собрание находится в отпуске, в ответном письме Парламента была ссылка на 15-ю статью закона "О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента Абхазии", согласно которой ЦИК дает инструкции по вопросам применения этого закона", - сказал Гогия.

По данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

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