Отбор детей в "Академию танца Бориса Эйфмана" в Абхазии отложили на неопределенный срок

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отбор детей в "Академию танца Бориса Эйфмана" Абхазии отложили на неопределенный срок, сообщила Sputnik руководитель сухумского филиала школы "Русского балета" Камила Лакербая.

Санкт-Петербургская "Академия танца Бориса Эйфмана" планировал провести отбор талантливых детей в Абхазии 14 сентября.

"Первая причина переноса отбора заключается в том, что "Академия танца Бориса Эйфмана" ждет большего количества детей, заявок мало, их мы продолжаем принимать и сейчас", - проинформировала Лакербая.

Согласно условиям отбора, подать заявки могут все желающие. Предпочтение отдается детям с хореографическим "бэкграундом". К просмотру приглашаются дети от шести до 12 лет.

"Представители "Академии танца Бориса Эйфмана" говорили, что ездят по городам России, СНГ и принимают от 80 детей и больше. Если у нас наберется меньше, то их и это тоже устроит", - сказала Камила Лакербая.

Отобранные дети отправятся в Санкт-Петербург на вступительные экзамены для дальнейшего обучения в академии, либо на двухнедельную бесплатную стажировку.

"Академия танца Бориса Эйфмана" открылась в Санкт-Петербурге в 2013 году по инициативе известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Главная цель академии – создание инновационной системы подготовки и воспитания артиста балета XXI века.

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