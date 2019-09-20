Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В субботу 21 сентября в Абхазии ожидается ливень, местами град. В воскресенье погода проясниться. В горах – снег, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 сентября, в Абхазии ожидается неустойчивая облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

В субботу временами умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град. В воскресенье погода проясниться. В горах – снег.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами порывы от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11…16°С, днем +18…23°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды от одного до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.