Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 сентября, в Абхазии ожидается неустойчивая облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
В субботу временами умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град. В воскресенье погода проясниться. В горах – снег.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами порывы от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11…16°С, днем +18…23°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды от одного до четырех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.