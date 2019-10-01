Президент Абхазии проведет встречу с депутатами Парламента Сирии

Делегация депутатов Парламента Сирии прибыла в Абхазию на празднование Дня Победы и Независимости.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретится с делегацией депутатов Парламента Сирии, прибывшей на празднование Дня, во вторник 1 октября.

Ранее сирийский лидер Башар Асад направил поздравительную телеграмму, в которой подтвердил стремление Сирии к постоянной совместной работе с Абхазией и отметил готовность прилагать все усилия для укрепления и развития двусторонних отношений "с целью достижения новых высот сотрудничества на благо двух дружественных народов".

26 мая 2018 года Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании независимости и установлении дипломатических отношений.

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.

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