Жителям улицы Адлейба в Сухуме заменят водопровод

Жители улицы Адлейба на Маяке обратились в столичную администрацию с просьбой отремонтировать водопровод.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Стометровый участок водопровода диаметром 100 миллиметров по улице Адлейба, 9-й тупик в городе Сухум заменят МУП "Ремонтно-строительное управление" при администрации города Сухум заменит стометровый участок водопровода диаметром 100 миллиметров по улице Адлейба, 9-й тупик, об этом сообщается на сайте администрации.

"В администрацию города обратились жители этой улицы. Труба в этом месте оказалась ветхой с множеством утечек, по поручению администрации города мы проводим полную замену этого участка", – сообщил директор РСУ Даур Пачкория.

Ремонтные работы планируется завершить к пятнице, 4 октября.

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