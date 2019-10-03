Делегация из Абхазии приняла участие в церемонии инаугурации главы КБР

Избранный главой Кабардино-Балкарии Казбек Коков вступил в должность руководителя региона, принеся присягу народу республики, во четверг 3 октября.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Делегация из Абхазии, в состав которой вошли министр финансов Джансух Нанба, министра экономики Адгур Ардзинба, руководитель аппарата Правительства страны Давида Сангулия, приняла участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Кроме того, незадолго до начала процедуры инаугурации Казбека Кокова, абхазские официальные лица на площади Абхазии в Нальчике возложили цветы к памятнику павшим добровольцам – участникам боевых действии Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов.

В памятном мероприятии абхазскую делегацию сопровождал глава администрации Урванского муниципального района Кабардино-Балкарии.

За свободу и независимость Абхазии воевали 1562 добровольца из Кабардино-Балкарии, погибли 64 человека, 12 удостоены звания Героя Абхазии, шестеро из которых награждены посмертно.

© Foto / Кабинет Министров Памятнику павшим добровольцам – участников боевых действии грузино-абхазской войны 1992 - 1993 годов в Нальчике

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио главы КБР Казбека Кокова, работавшего в администрации главы государства. Прежнего руководителя республики, его однофамильца Юрия Кокова, который возглавлял регион с 2013 года, президент назначил заместителем секретаря Совета безопасности России. В четверг депутаты парламента Кабардино-Балкарии избрали Казбека Кокова главой республики.

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