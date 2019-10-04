Осталось благоустроить: дома на улице Адлейба подключили к новому водопроводу

СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Жителей улицы Адлейба подключили к новой водопроводной линии, рассказал корреспонденту Sputnik директор МУП "Ремонтно-строительное управление" при администрации города Сухум Даур Пачкория.

"Планируем сегодня закончить. Если не успеем, то завтра выйдем на работу и завершим. Все дома по этой улице подключены к водопроводу, осталось только установить колодец и благоустроить участок работы", - рассказал он.

Даур Пачкория добавил, что подача воды осуществлена по новой водопроводной линии. Он также сообщил, что жители улицы Адлейба ранее обратились в администрацию Сухума с просьбой отремонтировать водопроводную трубу, так как она уже была ветхой и с множеством утечек.

Руководство столичной администрации поручило профильным структурам провести полную замену линии.

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