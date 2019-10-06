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Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов пройдет в Сухуме

© Sputnik
В Абхазии
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Турнир среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" проводится в седьмой раз, помимо Абхазии в нем представлено еще пять иностранных команд.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди инвалидов-ампутантов стартует 7 октября, сказал президент Федерации футбола инвалидов-ампутантов Абхазии Джамал Барциц.

Открытие турнира состоится в 11:00 на мини-поле у Совмина в городе Сухум.

Ежегодно список участников расширяется, сегодня помимо Абхазии в нем представлено еще пять команд из-за пределов республики.

"Турнир проводится в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Сейчас в абхазской команде 12 человек, у игроков есть возможность тренироваться, но есть проблема с транспортом, нам нужна машина, в которой могли бы перевозить и наших спортсменов и гостей турнира, которые приезжают из-за пределов Абхазии", - подчеркнул Барциц.

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским Нартом и гудаутской Рицой на столичном стадионе Динамо
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Среди представителей национальной команды несколько человек получили инвалидность во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, заметил президент Федерации футбола инвалидов-ампутантов республики.

Также он сказал, что сборная Абхазии уже несколько раз участвовала в международных турнирах за пределами страны и показывала достойные результаты, и он уверен, что и на домашнем турнире футболисты покажут все свои сильные стороны.

В Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы", который будет проходить с 7 по 14 октября, примут участие спортсмены из Абхазии, Барнаула, Чечни, Кемерово, Узбекистана и Дагестана. 

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