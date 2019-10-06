Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов пройдет в Сухуме

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Международный турнир по мини-футболу "Кубок Победы" среди инвалидов-ампутантов стартует 7 октября, сказал президент Федерации футбола инвалидов-ампутантов Абхазии Джамал Барциц.
Открытие турнира состоится в 11:00 на мини-поле у Совмина в городе Сухум.
Ежегодно список участников расширяется, сегодня помимо Абхазии в нем представлено еще пять команд из-за пределов республики.
"Турнир проводится в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Сейчас в абхазской команде 12 человек, у игроков есть возможность тренироваться, но есть проблема с транспортом, нам нужна машина, в которой могли бы перевозить и наших спортсменов и гостей турнира, которые приезжают из-за пределов Абхазии", - подчеркнул Барциц.
Среди представителей национальной команды несколько человек получили инвалидность во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, заметил президент Федерации футбола инвалидов-ампутантов республики.
Также он сказал, что сборная Абхазии уже несколько раз участвовала в международных турнирах за пределами страны и показывала достойные результаты, и он уверен, что и на домашнем турнире футболисты покажут все свои сильные стороны.
В Международном турнире по мини-футболу "Кубок Победы", который будет проходить с 7 по 14 октября, примут участие спортсмены из Абхазии, Барнаула, Чечни, Кемерово, Узбекистана и Дагестана.
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