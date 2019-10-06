Дерби по-абхазски: конно-спортивные состязания прошли на Мыкуаште

На этот раз для гостей организовали не только традиционные скачки, метание дротиков и поло по-абхазски, но и соревнования по стрельбе из лука, и аимцакиача - вид абхазской национальной игры с деревяшкой.

О том, как в Мыку в воскресенье 6 октября прошли конно-спортивные состязания, какие национальные игры подготовили организаторы, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Из поколения в поколение

Ачирюара (аҽырҩара - скачки), ацвеигудца (аҵәеигәыдҵа - метание дротика), ачилампыл (аҽылампыл - поло по-абхазски) - все эти виды состязаний можно увидеть на обычных конно-спортивных соревнованиях в Абхазии. Но каждые новые скачки, в том числе и на Мыкуашта, уверяет постоянный зритель Владимир Гогуа, проходят как впервые. Азарт, присущий этим видам спорта, никогда не иссякает, напротив, с каждым разом все больше и больше возрастает.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник в селе Мыку - один из важнейших этапов в ежегодном календаре конно-спортивных состязаний Абхазии

"Меня с раннего детства водили на конно-спортивные игры. Для нашей семьи – давняя традиция. Любовь к скачкам во мне прививали отец и дед, а я в свою очередь прививаю любовь к лошадям в своем внуке, которого зовут Нарт. Ему всего пять лет, а он уже не боится лошадей, просит, чтобы его посадили на коня, но пока рано", – с гордостью заявляет Владимир Гогуа.

Скачки – событие не только спортивное, но и светское. Владимир Гогуа на скачки ходит только в абхазской национальной одежде.

Испытание лошадей

Праздник в селе Мыку - один из важнейших этапов в ежегодном календаре конно-спортивных состязаний Абхазии. В этом году он было посвящен 26-летию Победы и Независимости Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конно-спортивные состязания в селе Моква

Всего на скачках пять дистанций – от 1200 метров – самая минимальная для наездников, которые скачут без седла, до 2400 метров. В этом году на Мыкуашта разыграли призы сразу трех президентов Абхазии: Владислава Ардзинба, Сергея Багапш и Рауля Хаджимба. Еще два приза от Администрации села Мыку и Администрации Очамчырского района.

"Традиционно скачки без седла проводят на состязаниях в Мыку и в Кутоле. Так в календаре конно-спортивных соревновании этой дистанции обычно нет. В чемпионате Абхазии скачек без седла нет. Но это здорово и интересно", – пояснил председатель Комитета по конному спорту Гудаутского района Джарназ Бения.

Первым на скачках разыграли приз от Администрации села Мыку на дистанции 1200 метров. Первое место занял наездник из села Куланырхуа Оскар Трапш.

© Sputnik / Томас Тхайцук В этом году на Мыкуашта разыграли призы сразу трех президентов Абхазии

Приз памяти погибших в Отечественной войне Народа Абхазии завоевал жокей Инал Гамгия из Пицунды.

Кубок памяти первого президента Владислава Ардзинба выиграл наездник Дмитрий Кардия из села Члоу. А приз президента Абхазии Рауля Хаджимба завоевал Амиран Багателия из Гудауты.

Стрельба из лука

Помимо конно-спортивных состязаний зрители могли посмотреть и соревнования по стрельбе из лука, а также абхазскую народную игру аимцакиача.

Соревнования по стрельбе из лука последние годы становятся практически бессменным спутником конно-спортивных состязаний. По словам лучника Астамура Матуа, клуб "Афырхы" в течение года проводит около пяти-шести турниров по этому традиционному виду спорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Помимо конно-спортивных состязаний зрители могли посмотреть и соревнования по стрельбе из лука

"Это наш абхазский вид спорта, но соревнования мы начали проводить сравнительно недавно. Надеюсь, соревнования по стрельбе из лука на Лыхнаште и Мыкуаште, войдут в традицию", – отметил Матуа.

На соревнованиях по стрельбе из лука первое место занял лучник Батал Джапуа.

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