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Рауль Хаджимба

Хаджимба поздравил Владимира Путина с днем рождения

© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
В Абхазии
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что Владимир Путин отметит свой день рождения в кругу родных и близких.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Президента России Федерации Владимира Путина с Днем рождения, сообщила пресс-служба главы государства.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои искренние поздравления по случаю Дня Вашего рождения. Под Вашим руководством Российской Федерацией были достигнуты неоспоримые успехи на политическом поприще, решены вопросы социально-экономического развития", - говорится в поздравлении.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост президента

Президент Абхазии также отметил, что "качественно новый уровень российской государственности способствовал последовательному росту благосостояния граждан и поступательному развитию институтов демократии".

Кроме того, Хаджимба подчеркнул, что народ Абхазии всегда будет помнить и ценить вклад Путина в сохранение абхазской государственности, социальную и экономическую поддержку.

Резюмируя, Рауль Хаджимба пожелал Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и успеха во всех начинаниях.

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Теги:
день рождения, Владимир Путин, Рауль Хаджимба


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