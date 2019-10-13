"Нарты" под угрозой исчезновения: судьба работ Валерия Гамгия

Весомая часть наследия известного абхазского художника, автора Государственного флага и герба, Валерия Гамгия под угрозой исчезновения. В том числе и триптих "Нарты", который принадлежит Лыхненской средней школе имени Платона Шакрыл.

Валерий Гамгия, известный абхазский художник, за свою очень короткую жизнь, 48 лет, успел создать невероятно много работ, попробовать себя в разных жанрах: он был художником-монументалистом, графиком, иллюстратором, керамистом, создателем национальной символики Республики Абхазия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На первом этаже Администрации села Лыхны, прямо у входа с северной стороны друг на друге висят четыре огромных полотна. Это картина "Нарты" известного абхазского художника Валерия Гамгия.

Три большие композиции общей площадью 38 квадратных метров связаны с абхазским эпосом о Нартах. И еще одно полотно, на котором расписан текст на абхазском в 63 слова, повествует о славе и героизме братьев Нартов.

Сария Кварацхелия Полотно, на котором расписан текст на абхазском в 63 слова, повествует о славе и героизме братьев Нартов.

Триптих принадлежит Лыхненской средней школе. С 1982 года он висел в фойе здания, рассказывая не одному поколению учащихся героический эпос о Нартах.

В 2017 году в школе затеяли ремонт. Для картин пришлось искать временное убежище. Как раз подвернулось полупустое здание сельской Администрации, где некогда висела "История Абхазии", монументально-декоративное произведение того же Валерия Гамгия. Так "Нарты" переехали в Администрацию вместе с учениками и педагогами.

В сентябре 2019 года Лыхненскую школу открыли после ремонта. Учащиеся вернулись в свои классы, а вот картины по-прежнему остались в сельской Администрации.

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Директор Лыхненской средней школы Изольда Чичба объясняет это тем, что картины давно нуждаются в реставрации, два полотна триптиха разошлись по центру. И в таком виде их невозможно вывешивать в фойе школы. К тому же, сейчас лишние "движения" для полотен могут быть губительны.

"Триптих "Нарты" начал портиться еще задолго до начала ремонта в школе. Но школа не имела таких денег, чтобы реставрировать их. Когда у нас начался ремонт, мы говорили о том, что школа владеет ценными работами Валерия Гамгия, и что они нуждаются в восстановительных работах. Мы стали интересоваться, во сколько обойдется реставрация, тогда специалисты сказали нам, что на каждое полотно уйдет сто тысяч. Но такими средствами мы не обладали. Поэтому мы решили их временно переместить в здание сельсовета. Сейчас уже в школе ремонт закончился, но вернуть картины в таком виде мы не можем. Перевозка может только навредить им", – объяснила Изольда Чичба.

Школа по-прежнему заинтересована в реставрации "Нартов" и возвращения их в школу. Но такими средствами школа не обладает.

© Sputnik Триптих «Нарты» Валерия Гамгиа

Реставратор Леонид Еник не впервые занимается работами Валерия Гамгия. Восемь лет назад он ездил в село Лыхны для того, чтобы изучить состояние картины и дать Администрации школы рекомендации, как дольше сохранить полотна.

"У администрации школы не было средств на восстановление картин. Но я оставил рекомендации для сохранения картин. Тогда еще состояние картин было не такое удручающее. Я помню, картины висели на стене в фойе школы и рядом стояли цветочники. Видимо, в цветочниках была вода, и холст снизу стал гноить. Мы им посоветовали не держать в цветочниках цветы. Процесс старения идет очень быстро. На картины влияют и всякие колебания температуры, влажность. Ломается красочный слой, грунт и так далее", – отметил Леонид Еник.

По его словам, если школа заинтересована в восстановлении полотен, то, в первую очередь, нужно "ставить диагноз" картине, изучить, насколько полотна разрушены, и только потом составлять смету.

Не наследие

Искусствовед Сурум Сакания отмечает, что сегодня не только "Нарты" под угрозой. Часть наследия художника может в скором времени исчезнуть, если не будет отреставрирована.

"Валерий Гамгия – один из немногих художников современности, который взялся за большие композиции, связанные с историей народа Абхазии, с мифами и легендами, фольклором абхазского народа. Все его работы как никогда сегодня нуждаются в реставрации. Картины должны быть восстановлены, потому что их автор - знаковая фигура среди художников Абхазии. Его работы представляют художественную и историческую ценность", – подчеркнул Сакания.

Картины Валерия Гамгия, в частности композиция "Нарты", не включены в реестр объектов историко-культурного наследия, произведения монументальной живописи и искусства. Впрочем, такого списка по произведениям живописи и искусства в Абхазии не существует.

Заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия, объяснил, что для начала нужно выработать критерий по включению их в реестр охраняемых объектов. Камнем преткновения стало существующее законодательство.

"К сожалению, до сих пор этого не было сделано. Был запрос о том, чтобы внести их в список объектов историко-культурного наследия. Но мы не можем этого сделать, пока с одной стороны, не изменим законодательство, с другой, пока это не сделает профессиональное сообщество, а сегодня это только Союз художников Абхазии. Только потом уже мы можем приступить. Критерии могут быть разработаны по исторической значимости личности, по художественной ценности картин", – пояснил Кобахия.

Он отметил, что в Министерстве культуры внимательно следят за состоянием картин Валерия Гамгиа. Но сами что-либо предпринять пока не могут. Это касается и триптиха "Нарты".

Картина принадлежит Лыхненской школе, и в соответствии с законодательством Абхазии, администрация школы сама должна изыскать деньги на реставрацию полотен.

"Все, что касается объектов историко-культурного наследия движимых и недвижимых сегодня находится на попечении органов местного самоуправления до тех пор, пока не будет государственного списка объектов историко-культурного наследия по произведениям монументальной живописи и искусства", – добавил Кобахия.

Получается, что пока не изменится законодательство и пока не будет создан реестр охраняемых объектов историко-культурного наследия по произведениям монументальной живописи и искусства, профильные органы не могут призвать владельцев к ответственности за сохранность картин.

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