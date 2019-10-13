Золотая пятерка: молодые боксеры из Абхазии победили на турнире в России

VI Международный турнир по боксу "Дружба", в котором приняли участие пять спортсменов из Абхазии, прошел в Дагомысе в воскресенье 13 октября.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Пятеро боксеров из Абхазии, выступившие на турнире "Дружба" в Дагомысе, взяли золотые медали, рассказал корреспонденту Sputnik тренер по боксу Элизбар Джологуа.

"Абхазию представляли четверо боксеров из Гагры и один из Сухума - Хаджарат Кардия, Никита Чуаз, Ренат Бения, Артур Дертатьян и Нестор Джанба. Все они заняли первые места и взяли "золото". Они вышли на ринг с боксерами из Израиля, России и Луганска", - отметил Джологуа.

Он добавил, что Хаджарату Кардия удалось завершить бой нокаутом во втором раунде с боксером из Луганска. Спортсмены из Абхазии участвовали в турнире по приглашению российской стороны во второй раз.

© Foto / Элизбар Джологуа Боксеры из Абхазии, выступившие на турнире "Дружба" в Дагомысе

В VI Международном турнире по боксу "Дружба" выступили более 50 спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет из России, Абхазии, Израиля, Казахстана и Луганска.

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