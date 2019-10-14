Православные Абхазии отметили Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы отмечают православные Абхазии ежегодно 14 октября. В 2019 году он выпадает на понедельник.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Покров Пресвятой Богородицы считается главным православным праздником осени.

Праздничное Богослужение прошло 13 октября в Сухумском кафедральном соборе. В 8:00 понедельника 14 октября начинается исповедь, в 9:00 – Божественная литургия.

"Праздник Покрова Божьей матери отмечается 14 октября, но праздник этот начинается с вечера накануне. Во время литургии прославляется пресвятая Богородица, которая является нашей заступницей, о чем говорит само наименование праздника", - рассказал отец Давид Гвазава, который вел службу в Сухумском кафедральном соборе.

Гвазава отметил, что все православные верующие почитают Пресвятую Богородицу и на праздник в честь нее в храмы всегда приходит много людей.

История праздника

14 октября (1 октября по старому стилю) православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы в память явления во Влахернском храме в Константинополе Богоматери, простирающей свой покров над всеми верующими.

Чудесное явление Божией Матери, как считают верующие, произошло в середине Х века в церкви, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров (мафорий, омофор) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.

В те дни столица Византийской империи Константинополь была осаждена язычниками. И во время воскресного всенощного бдения храм был переполнен молящимися.

Согласно преданию, святой Андрей, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом в окружении ангелов и святых. По легенде, царицу небесную сопровождали Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов.

Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, знаменуя тем подаваемую ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов.

Русская православная церковь отмечает его как праздник заступничества Божией Матери за всех православных христиан. Греческая церковь не знает этого праздника.

В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Обычно в это время заканчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки, начинался осенний свадебный сезон.

Многие традиции праздника связаны с замужеством. Считается, что именно в этот день у девушек очень высоки шансы найти свою истинную любовь. Браки, заключенные в этот день, считались самыми крепкими.

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