Поиски пропавшего российского туриста продолжили на реке Кодор

Поиск пропавшего туриста из России Тимура Дзеидова, которого унесло течением при попытке переплыть реку Кодор, ведется сотрудниками МЧС уже четыре дня.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Поиски пропавшего российского туриста Тимура Дзеидова продолжили на реке Кодор. Спасатели вместе с рафтерами базы отдыха "Апсны Adventure" на надувных лодках - рафтах спустились вниз по течению, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

"Поисковый отряд МЧС Абхазии в шесть утра выехал на место. Они вместе с рафтерами базы отдыха "Апсны Adventure" сплавляются по реке Кодор, продолжают поиск пропавшего туриста", – рассказал Гиндия.

13 октября поиски пропавшего в Абхазии российского туриста Тимура Дзеидова вели с вертолета, но это не дало никаких результатов.

Несчастный случай произошел в десяти километрах от базы отдыха "Апсны adventure". МЧС получило сигнал о помощи 10 октября в 22 часа 15 минут. Двое товарищей Дзеидова пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможно, они сами с трудом выбрались на берег, Тимура унесло вниз по течению.

Поисковая группа сплавилась вниз по течению Кодора на 15 километров. Однако кроме спасательного жилета, в котором унесло российского туриста, обнаружить пока ничего не удалось.

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