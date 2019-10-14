Прогноз погоды в Абхазии на неделю

С понедельника по пятницу на Черноморском побережье Абхазии дневная температура воздуха будет достигать +25°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. На предстоящей неделе в Абхазии ожидается малооблачная погода, в субботу из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +10°С +15°С, днем +20°С +25°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение на море от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.