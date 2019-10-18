Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром, из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, местами возможен туман и морось, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами порывы до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11°С +16°С, днем +18°С +23°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.
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