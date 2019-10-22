Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 октября

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. В среду 23 октября погода Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления и незначительной смены воздушных масс. Переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9…14°С, днем +18…23°С.
Температура морской воды + 20°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.