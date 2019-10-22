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Прогноз погоды в Абхазии на среду 23 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (236)
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Sputnik Абхазия

В среду 23 октября в республике дневная температура воздуха составит от +18°С до +23°С, сообщают метеорологи.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. В среду 23 октября погода Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления и незначительной смены воздушных масс. Переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9…14°С, днем +18…23°С.

Температура морской воды + 20°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (236)


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