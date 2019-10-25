Первый абхазский этнограф: 210 лет со дня рождения Соломона Званба

Первый абхазский ученый, этнограф Соломон Званба родился 25 октября 1809 года. О вкладе ученого в абхазскую науку, его службе в рядах армии Российской империи и гибели во время Крымской войны в материале Sputnik Абхазия.

Соломон Званба прожил всего 46 лет, но за свою короткую жизнь внес неоценимый вклад в изучение истории и этнографии абхазов. Его труды посвящены традициям и обычаям абхазского этноса, их быту.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Ученый из дворянской семьи

Соломон Званба первый абхазский этнограф, более того, он первый абхазский ученый, и его значение для науки республики трудно переоценить.

"В современном мире изучение народа, его традиций, обычаев – очень важное направление, и этот человек заложил основы этнографии Абхазии. Соломон Званба - одна из первостепенных фигур в истории абхазской науки", - говорит доктор исторических наук, заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований Аслан Авидзба.

Для того, чтобы оценить вклад ученого, следует учитывать историческую ситуацию, в которой он начал делать свои шаги в науке, отмечает Авидзба. Во времена Соломона Званба Абхазия входила в состав Российской империи, он, как представитель княжеского дворянского рода, имел возможность обучаться в военном училище в Российской империи.

"Получение образования, в том числе высшего квалифицированного, стало возможно в результате того, что в то время представители абхазской интеллигенции посылались на учебу в Россию. И то образование, которое он получил в качестве офицера российской армии, он применил в науке. Тогда образование получало небольшое количество людей, но оно было более основательным, люди имели всестороннюю подготовку", - заметил историк.

Званба был одаренным от природы, получил образование, затем у него возник интерес к истории, этнографии своего народа.

"Соответственно он создал те труды, которые для нас сегодня являются важнейшими, потому что это первые труды. Может быть, в некоторой степени они носят описательный характер, но до него никто из этнических абхазов не писал об абхазах", - сказал Авидзба.

Все свои работы Соломон Званба писал на русском языке. Возможно, он не задумывался, что его статьи выйдут в качестве отдельного издания, предположил замдиректора АбИГИ.

"Он писал статьи на разные темы, например, все помнят его статью "Поцелуй за занавесом", она посвящена абхазской свадьбе. Соломон Званба писал о том, о чем, по его мнению, должны знать люди. Читающих, конечно, было мало, в Абхазии их было еще меньше, с грамотностью у нас было тяжело", - говорит Аслан Авидзба.

Свои статьи Соломон Званба публиковал в газете "Кавказ", которая выходила в Тифлисе. Это было российское издание, которое обозревало весь Кавказ. Труды ученого впервые были собраны историком Георгием Дзидзариа и опубликованы под названием "Этнографические этюды".

Судьба военного

Соломон Званба героически погиб на территории Абхазии в ходе сражения во время Крымской войны.

"Званба служил в разных местах Российской империи, во время Крымской войны произошло сражение, которое называют генеральным в ходе войны. Это имело место 25 декабря 1855 года. Тогда Званба был полковником российской армии, командиром линейного батальона и защищал один из важнейших участков фронта. Это сражение в исторической науке называют ингурским, так как оно произошло на реке Ингур", - заметил историк.

Подразделение Соломона Званба защищало ответственный участок.

"Он служил в российской армии, участвовал в разных боевых действиях на разных территориях Российской империи и не только, а погиб на современной границе Абхазии и Грузии, это очень символично", - сказал Авидзба.

В то время на территории Абхазии были турецкие войска, а российские войска располагались на территории современной Грузии.

"Абхазия была оккупирована турецкими войсками. По большому счету, сражение окончилось безрезультатно, но противостоящие силы нанесли друг другу большой урон. Подразделения турецкой армии немного продвинулись на территорию Мингрелии, но вскоре отошли назад, силы были измотаны, и турецкая армия в 1856 году покинула пределы Абхазии. Это было связано не только с боевыми событиями в Абхазии, боевые действия происходили и в Крыму", - подчеркнул замдиректора АбИГИ.

Из биографии Соломона Званба

Соломон Званба родился 25 октября 1809 года. Он первый абхазский этнограф, профессиональный военный.

Званба объездил почти всю Абхазию в поисках этнографических материалов. Помимо русского и абхазского языков, он свободно читал и писал на французском.

Первый сборник его статей "Этнографические этюды" составил и опубликовал историк Георгий Дзидзариа. По словам этнографа Юрия Аргун, статьи Соломона Званба все еще представляют большую научную ценность.

"Он описывает религию, обряды абхазов середины XIX века. Соломон был первым, кто стал изучать убыхов и джигетов", - отмечает он.

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