В Москве открылась конференция, посвященная творчеству Искандера

В международной научной конференции, посвященной творчеству и жизни писателя, принимают участие литературные критики и историки из Европы, России и Абхазии.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Международная научная конференция "Писатель на рубеже эпох: творческое наследие Фазиля Искандера" открылась в Москве, рассказала в интервью Sputnik Абхазия директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" Шазина Агрба.

"Это чрезвычайно важное событие, во-первых, это первая литературная конференция, где выступают специалисты, знатоки творчества. Например, прошел телемост с Америкой, где выступал писатель Александр Генис, это было невероятно интересно, я не могу это пересказать. Количество участников конференции не большое, но по составу она очень значимая", - сказала она.

Агрба отметила, что Генис называл Искандера колумбом Абхазии, открывателем родной страны.

"Я бы сравнила участников конференции с закваской, если закваска хорошая, то два-три литра молока заквасятся в хорошее мацони. По составу конференция очень важная", - подчеркнула Шазина Агрба.

По словам Агрба, многие участники конференции отмечают, что творчество Искандера еще не исследовано до конца.

"Совершенно правильно прозвучала такая мысль о том, что Фазиль еще не открыт. Не открыт его уровень значимости в мире, слышать об этом из таких профессиональных уст интересно", - сказала директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера.

От Абхазии в конференции участвуют старший преподаватель кафедры английского и немецкого языков АГУ Светлана Чалмаз и доктор филологических наук, сотрудник Института мировой литературы имени Горького Вячеслав Бигуаа.

"Фазиль Искандер выработал такое лекарство, которое действует оздоравливающе даже для людей, которые профессионально занимаются культурой. Сегодня Искандера сравнивали с Гомером, за его эпический подход, это тоже очень интересно. Сейчас немного замыливается понятие того, кто такой человек и местоположение человека в мире. Но прочитав произведения Фазиля, у тебя не возникает сомнений, он просто дает нам лекарство, которое очеловечивает нас", - отметила Агрба.

Международная конференция "Писатель на рубеже эпох: творческое наследие Фазиля Искандера" приурочена к 90-летию писателя. Мероприятие проходит в культурном центре Фазиля Искандера в Москве по адресу улица Правды 11.

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