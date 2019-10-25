Прогноз погоды в Абхазии на выходные

Средняя температура воздуха в выходные дни в Абхазии достигнет + 18…23°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. В субботу, 26 октября, из-за незначительной смены воздушных масс, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, в воскресенья, 27 октября, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +8°С +13°С, днем +18°С +23°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение морской воды от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.