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Помогли сельчане: МЧС Абхазии потушило пожар на Анчхы

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Сигнал о возгорании подлеска на перевале Анчхы поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 13:30 в четверг 24 октября.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Спасатели МЧС Абхазии совместно с жителями села Псху потушили пожар на подлеске перевала Анчхы, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия замминистра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

Местность труднодоступная, спецтехника МЧС не могли подойти к очагу возгорания.

"В селе Псху расположен пожарно-спасательный пост МЧС Абхазии, где несут службу пятеро наших сотрудников. Они и еще двое местных жителей сумели потушить огонь на площади около 30 гектаров", - сказал Гиндия и добавил, что во время тушения пожара никто не пострадал.

На высокогорном перевале Анчхы, который находится в трех километрах от перевала Пыв, загорелось около 30 гектаров сухого подлеска в четверг 24 октября. Предположительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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