Турниры по футболу и вольной борьбе открылись в Очамчыре

Турнир по вольной борьбе провели в память о братьях Зантария, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, турнир по футболу был посвящен памяти Тенгиза Шоуа и Шали Амичба.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Турниры по вольной борьбе и по футболу открылись в Очамчыре в субботу 26 октября.

Республиканский однодневный турнир по вольной борьбе, организованный Госкомспорта Абхазии, посвящен братьям Зантария - Дауру, Степану, Зазе и Аслану, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Мы все вместе выросли. Даур был моим двоюродным братом, остальные тоже были близкими людьми. У всех кроме Зазы в октябре дни рождения и мы решили провести этот турнир в этом месяце", - рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия начальник спортивного отдела Госкомспорта республики Жанна Зантария.

В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов со всех городов и районов Абхазии в возрасте от десяти до 16 лет.

В субботу 26 октября в Очамчыре также стартовал юношеский турнир по футболу памяти Тенгиза Шоуа и Шали Амичба. Всего в нем принимает участие девять команд из Абхазии и одна из Грозного, что придает этому спортивному событию международный статус.

По словам товарища и одноклубника Шоуа и Амичба Тимура Хинтуба, открытие соревнований посетило руководство Очамчырского района, депутаты Парламента, ветераны войны, жители города.

"Первый день турнира проходит хорошо, красиво и результативно. Наша команда из Очамчыра победила с крупным счетом в двух встречах, как и "Динамо" Сухум. Команда из Грозного "Ахмат" тоже проявляет свои сильные стороны. Посмотреть игры пришло много людей, в том числе, родственники, друзья Тенгиза и Шали", - отметил Хинтуба.

Он добавил, что Шали Амичба и Тенгиз Шоуа были прекрасными футболистами и подавали большие надежды. Турнир их памяти завершится 30 октября.

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