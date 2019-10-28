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В "Соколах" и с "Коршуном": российские саперы приступили к очистке полигонов в Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Неразорвавшиеся боеприпасы остаются на полигонах после тактических и специальных учений, боевых стрельб и выполнения упражнений контрольных стрельб военнослужащими.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Саперы российской военной базы Южного военного округа приступили к очистке полигонов Цабал и Нагвалоу от взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В ходе работ военнослужащие используют современные средства обнаружения и защиты, в том числе неконтактные искатели взрывных устройств "Коршун", селективные переносные индукционные металлоискатели "ИМПС", а также защитные костюмы сапера ОВР "Сокол", - говорится в сообщении.
© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Также в поиске помогают минно-розыскные собаки, прибывшие в соединение в конце прошлого года из Центра служебного собаководства Вооруженных сил России.

Общая площадь территории, которую предстоит обследовать саперам, - около 12 гектаров, из которых большая часть находится в труднодоступной горно-лесистой местности.

Найденные взрывоопасные предметы уничтожаются саперами на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом.

Все работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

Мероприятия проводятся в рамках подготовки учебно-тренировочных комплексов к новому периоду обучения.

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Теги:
ЮВО, Южный военный округ


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